محافظ كفر الشيخ: 346 ألف طفل يتلقون التطعيم فى اليوم الأول لحملة شلل الأطفال

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والتي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر لمدة أربعة أيام،مؤكدة أن 345506 طفلا تلقوا التطعيم في اليوم الأول، من المستهدف 546086 طفلا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في الحملة من ممرضين وأطباء وإداريين وقيادات مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ما تم إنجازه من أعمال التطعيم وصلت ل 63.3%، برغم ظروف الطقس السيئة.

وعلى جانب أخرعقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعا موسعا ضم كل من دكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، والدكتورة محمد خيرى، مدير الطب الوقائي،ومسؤلى الطب الوقائى ومشرفى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لمناقشة أحداث اليوم الأول من الحملة والتحديات التى واجهت العمل وطرق تذليلها، وما تم تحقيقه من المستهدف.

وقالت سلام، إن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات وتم تقسيم الفرق إلى 1813فرقة منتشرة على مستوى المراكز الطبية الحضرية والإدارات الصحية والفرق المتحركة، وبلغت نسبة تحقيق المستهدف اليوم 63.3%،وتصدرت إدارة سيدى سالم الصحية الادارات الصحية بنسبة 78.1%، تلتها إدارة مطوبس بنسبة 67.7%، ثم إدارة قلين بنسبة 66.4%، موجة الشكر للفرق على مجهودها فى العمل اليوم رغم سوء الأحوال الجوية ووجهت بضرورة بذل قصارى الجهد حتى يصل التطعيم لكل طفل وتظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.