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محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:10 م
محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية طلاب المدارس
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .
 
وفى السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية اليوم وغدا، ليسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
 

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