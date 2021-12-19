لص الدراجات الهوائية فى عابدين: استوليت على 6 مركبات بأسلوب قص القفل

أدلى العاطل المتهم بسرقة الدرجات الهوائية فى عابدين، باعترافات تفصيلية وأقر بارتكاب 6 وقائع سرقة للدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل"، وقررت نيابة عابدين إحالته لمحكمة الجنح بتهمة مزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات الهوائية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم (سيىء النية) ".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.