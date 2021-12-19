كلب ضال يعقر 4 أشخاص بالمنصورة.. ونقل المصابين للمستشفى

الدقهلية شريف الديب

أصيب 4 أشخاص بمدينة المنصورة إثر مهاجمة كلب ضال لهم وعقرهم ، بالشوارع المحيطة لديوان عام محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة، لعمل الإسعافات اللازمة وإعطاء مصل الكلب وأدوية المناعة.

فيما أكد أحد شهود العيان بأن الكلب مات فجأة، بعد مهاجمة المصابين، و قد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بمهاجمة كلب ضال عدد من الأشخاص وعقرهم، أثناء سيرهم في شارع قناة السويس، بمدينة المنصورة، بالقرب من ديوان عام المحافظة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة وانتقلت قوة من قسم شرطة ثاني المنصورة، إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص ، تم نقلهم إلى مستشفى الحميات، فيما أشار احد شهود العيان بوفاة الكلب عقب عقر المصابين.