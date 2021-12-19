قيادة عمليات بغداد تعتقل إرهابيين اثنين ببغداد

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أعلنت قيادة عمليات بغداد بالعراق، السبت، القبض على إرهابيين اثنين خلال عمليات بحث وتفتيش في العاصمة /بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قطاعات فرقة 11 مشاة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة (4) إرهاب".

وأضاف البيان أن "قوة اللواء السادس فرقة الثانية شرطة اتحادية، بالتنسيق مع قوة من استخبارات اللواء، تمكنت من القبض على مطلوب وفق المادة (4) إرهاب وذلك بعد تنفيذ عملية تفتيش ضمن منطقة حي الفرات غربي بغداد".

وأشار إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.