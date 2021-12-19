اليوم السابع
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طقس بنى سويف الآن.. أجواء باردة وسحب خفيفة "فيديو لايف"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:09 ص
طقس بنى سويف الآن.. أجواء باردة وسحب خفيفة "فيديو لايف" طقس بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، اليوم الأحد، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الشتوية وانخفاض فى درجة الحرارة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.


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