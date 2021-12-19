ضبط أشخاص اقتادوا مواطن داخل توك توك في الغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بإقتياد شخص داخل مركبة توك توك بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام بعض الأشخاص بإقتياد شخص داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد هوية مستقلى الدراجة النارية بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية)

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبطهم وكذا مركبة "توك توك" بدون لوحات قيادة أحدهم ، وبمواجهتهم أقر ثلاثة منهم بصحة مضمون مقطع الفيديو ، وإعترفوا بإقتيادهم الرابع أثناء تواجده بدائرة القسم لقيامه وشخص آخر (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين عن طريق المغافلة ، وفرا هاربان ، وبمواجهة الرابع أيد ماجاء بأقوالهم ، وأضاف بأن الهاتف بحوزة المتهم الهارب .. أمكن إستهداف المتهم الأخير وضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.