صور.. عروض فرقة الأقصر للفنون الشعبية في ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا للعروض الفنية الشعبية فى ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، بقيادة فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وسط بهجة وفرحة جميع الحضور وطلبة كليات جامعة الأقصر.

وحضر الحفل الختامى للملتقى كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وقيادات المحافظة والجامعة وكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وتم تنظيم جولة لهم لعرض تفاصيل لوحات المعرض الختامى للملتقى وشرح كل فنان للضيوف تفاصيل لوحته.

ويأتى ذلك فى ختام فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويكرم الملتقى فى ختام دورته الحالية الفنان السكندرى الكبيرى الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، حيث ولد الفنان عبد السلام عيد بالاسكندرية عام 1943، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الاسكندرية عام 1969، كما حصل على دكتوراه أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية اوربينو بايطاليا عام 1979.

وشارك فى الدورة، سبعة فنانين من خارج مصر هم: مـارات بيكييــــف "كازاخستان"، ميلكــا فويوفيتش "صربيا" فاسيليـس جالانيــس" اليونان، الحبيب بيدة "تونس"، د.صبيح كلش "العراق"، عوض أبو صلاح "السودان"، كمال أبو حلاوة "الأردن"، تسعة فنانين مصريين هم: أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد، كريم حلمى، ماهر جرجس، محمد بنوى، محمد عرابى، كما شارك من شباب الورشة: أحمد يحيى البدوى، أية عبد المنعم، بلال قاسم، خالد العجيزى، ريهام قاسم، سلمى العشرى، محمود عاشور، هدير زردق.



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جانب-من-الحضور-(3)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(1)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(2)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(3)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(4)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(5)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(6)



عروض-فرقة-الأقصر-للفنون-الشعبية-فى-ختام-ملتقى-الأقصر-الدولى-للتصوير-(7)