صور.. العالم هذا المساء.. تشريد أكثر من 11 ألف شخصا فى ماليزيا بسبب الأمطار.. الأرجنتيون يحيون ذكرى أكبر احتجاجات غاضبة بالبلاد أدت لمقتل 40 شخصا .. ومصطفى محمد يتألق بتدريبات جالاتا سراى قبل مواجهة آضنة سوبر

وكالات

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الأنباء، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا بأهم أحداث العالم.

تشريد 11 ألف شخصا وإغلاق الطرق في ماليزيا بسبب الأمطار

قالت السلطات في ماليزيا إن فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة تسببت في تشريد أكثر من 11 ألف شخص وإغلاق الطرق وتعطيل الملاحة البحرية.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" غمرت مياه الفيضانات مناطق كثيرة مأهولة من ماليزيا بشكل مفاجئ مع استمرار هطول الأمطار منذ وقت مبكر الجمعة الماضية، ما أدى إلى قطع العديد من الطرق السريعة الرئيسية.

وقال أمير الدين شاري رئيس وزراء ولاية سيلانجور التي تعد من أغنى مناطق البلاد، إن أكثر من 3500 شخص تم إجلاؤهم، مشيرا إلى حالة الطقس "غير الطبيعية".

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار هطول أمطار غزيرة متوقعة في 12 ولاية من أصل 16 في البلاد الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب وضع الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في حالة تأهب لإجلاء المواطنين بسرعة.

وأوضح: "لقد أمرت جميع الوزارات المعنية بالتعبئة الفورية في المناطق المتضررة للتأكد من إنقاذ الناس".

وقد وقعت أسوأ فيضانات في ماليزيا منذ عقود عام 2014، ما أجبر نحو 118 ألف شخص على النزوح.

في سياق اخر، أعلنت ماليزيا فرض قيود جديدة خاصة بفيروس كوفيد-19 خلال احتفالات رأس السنة الجديدة؛ بما في ذلك حظر التجمعات الجماعية والمطالبة بجرعات معززة للفئات المعرضة للخطر، مع تسجيل الدولة لثاني حالة من متحور أوميكرون.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية، إنه للحد من مخاطر أوميكرون المحتملة، سيتم حظر التجمعات الجماعية للعام الجديد، ويجب على أولئك الذين يحضرون احتفالات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد الخضوع للاختبارات الذاتية لكوفيد-19.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين على الماليزيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وجميع البالغين الذين حصلوا على لقاح سينوفاك تلقي جرعة معززة بحلول فبراير المقبل للحفاظ على "تحصين كامل" ضد كوفيد-19.

وأوضح أن ماليزيا حظرت مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من ثماني دول وصنفت تسع دول على أنها "عالية الخطورة"، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا والهند، وأن جميع الوافدين من هذه الدول يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإلزامي وتزويدهم بأجهزة تتبع رقمية، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، مبينا أنه سيُطلب من البريطانيين أيضا إجراء اختبارات ذاتية يومية أثناء الحجر الصحي.



مياة الامطار فى ماليزيا



غرق السيارات فى ماليزيا



الامطار فى ماليزيا

الأرجنتيون يحيون ذكرى ديسمبر 2001.. أكبر احتجاجات غاضبة أدت لمقتل 40 شخصا

دعت النقابات والحركات الاجتماعية فى الارجنتين إلى الخروج فى مسيرة غدا 20 ديسمبر لاحياء الذكرى القاسية والأليمة لأحداث 20 ديسمبر 2001 ، حيث شهدت الأرجنتين أكبر احتجاجات غاضبة أدت إلى مقتل 40 شخصا وإصابة المئات، لا يزال العديد من أقارب الضحايا يطالبون بالعدالة بعد 20 عامًا.



20 ديسمبر

ومرت الأرجنتين بسلسلة من الأحداث التى ميزت هذا التاريخ وذلك بخروج المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة وأعمال النهب التي اندلعت في البلاد ، ومارست الدولة قمعًا شديدًا شمل مقتل أكثر من 40 شخصًا ومئات الجرحى 4500 معتقل في إطار دولة الحصار، وفقا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وتعتبر 20 ديسمبر 2001 أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية عانت منها البلاد في ظل الديمقراطية والتي يبلغ عمرها الآن 20 عاما.



احد المصابين فى الارجنتين

وفشلت السلطات الارجنتينية فى هذا الوقت فى أداء واجبها فى ضمان حياة السكان وسلامتهم وحرية التعبير، على النحو المنصوص عليه فى الدستورالوطنى.

وذلك بعد أن انهارت الصناعات المحلية ونما عجز الميزانية، وتتالت خطط التقشف، وفقد المستثمرون الثقة، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال وأزمة نقدية، ما دفع بالدولة في ديسمبر2001 إلى التحرك لمنع انهيار النظام المصرفي. فأمرت الحكومة بتجميد الودائع المصرفية وتحديد السحوب النقدية بـ250 بيزو في الأسبوع.



احداث الارجنتين

وازدادت الاحتجاجات وعمليات النهب، ليعلن الرئيس فرناندو دي لا روا حالة حصار، في خطوة ذكرت المواطنين بسنوات الديكتاتورية، وفي ليلة 19 ديسمبر، توجه الآلاف إلى ساحة بلازا دي مايو، حيث يقبع البرلمان، وبدأوا القرع على الأواني في احتجاج غاضب لم تهدئة حتى استقالة وزير المال. ورددت الحشود: "عليهم الرحيل جميعهم".

شاهد عديد من الأرجنتينيين مدخراتهم تتبخر، فاستذكر الممثل ريكاردو دارين باكياً كيف بقيت والدته الراحلة "حتى أيامها الأخيرة، تسألني عما إذا كانت هناك فرصة لاسترداد الأموال التي خسرتها في المصرف عام 2001".



اكبر احتجاجات فى الارجنتين

بعد أحد عشر عاما على الأحداث ، ما زال يتسم بالإفلات من العقاب. تم إقالة الرئيس السابق فرناندو دي لا روا في المقام الأول من قبل القاضي الفيدرالي كلاوديو بوناديو. ثم ، بأغلبية ومع معارضة القاضي هوراسيو كاتاني ، وافقت الغرفة الوطنية للاستئناف الجنائي والإصلاحي على هذا الرفض. وقد تم الطعن في القرار من قبل مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) ومكتب المدعي العام.

في 12 ديسمبر ، عقدت الغرفة الأولى في الغرفة الفيدرالية للنقض الجنائي جلسة استماع علنية يتعين عليها بعدها اتخاذ قرار بشأن مسؤولية الرئيس السابق عن الوفيات والإصابات التي لحقت بالعديد من المتظاهرين أثناء قمع الشرطة الذي حدث في 20 ديسمبر.



الارجنتين 20 ديسمبر

صدى أحداث ديسمبر 2001 وتأثير القمع في يونيو 2002 على جسر بويريدون - حيث تم اغتيال المتظاهرين الشباب ماكسيميليانو كوستيكي وداريو سانتيلان - أدى إلى تغييرات مختلفة في النهج الرسمي للاحتجاجات الاجتماعية.



مظاهرات الارجنتين

منذ عام 2002 ، مع فترات الصعود والهبوط ، تم تبني سياسة احتواء عنف الشرطة في إطار الاحتجاجات ، والتي صدق عليها لاحقًا نيستور كيرشنر وعمقها منذ تنصيبه في عام 2003 ، بموجب مبدأ "عدم القمع". مع الحكومة الجديدة ، تغير نمط علاقة الدولة بالحركات الاجتماعية ، ولا سيما الطرق التي أثيرت بها العمليات الأمنية في سياق المظاهرات العامة.

مصطفى محمد يتألق فى تدريبات جالاتا سراي قبل مواجهة آضنة سوبر

أظهر المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي جاهزية تامة للمواجهة المرتقبة لفريقه ضد آضنه سبور التى ستقام فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "5 أوتشاك" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويأمل الفرعون المصري فى الظهور أساسياً خلال مباراة جالاتا سراي التركي، خاصة أن المنافس يضم بين صفوفه النجم الإيطالي بالوتيللى "سوبر ماريو".

وتألق مصطفى محمد في مباراة فريقه الماضية وسجل هدف التعادل فى شباك باشاك شهير ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز والذى ساهم فى تفادى النادى لخسارة جديدة فى المسابقة.

وشهدت التدريبات مشاركة مصطفى محمد بقوة والذي يتطلع الى المشاركة أساسياً في المباريات المقبلة أساسياً خاصة وأنه بعيد عن التشكيلة الأساسية منذ عدة مباريات سواء أوروبيا أو محلياً.

ولا يسير جلطة سراى بشكلٍ جيد هذا الموسم فى الدورى التركي، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة، وفى المقابل، فإن نادى إسطنبول باشاك شهير يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب بـ29 نقطة.

واستعار نادى جالاتا سراي مصطفى محمد من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى يونيو 2022 مقابل دفع مبلغ قيمته 2 مليون دولار. ويمتلك جالاتا سراي الحق فى شراء عقد مصطفى محمد بصفة نهائية خلال مدة لا تتجاوز يوم 31 ديسمبر الجاري – أي بعد 12 يوم – ويتم تفعل العقد مقابل سداد النادى التركى مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022، ولكن يجب إرسال خطاب للزمالك للتأكيد على تفعيل العقد قبل نهاية الشهر الحالي. ويسرى الانتقال الدائم فى أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد "فيفا"، ولا تسرى هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، وحقوق إعادة البيع 15% من صافى الإيراد لصالح نادى الزمالك. وفى حال عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع فى أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغيا ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة. ويتمنى نادى الزمالك عدم قيام جالاتا سراي بتفعيل شراء عقد مصطفى محمد نهائيا لرغبة النادي في استعادة اللاعب مع إمكانية بيعه مستقبلا بمقابل مادى أكبر من 4 ملايين يورو كما هو متفق عليه مع النادى التركى.



مصطفى محمد في التدريبات



جالاتا سراي التركي



تدريبات جالاتا سراي