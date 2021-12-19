شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعاق بعروض وتكريم المتميزين

شمال سيناء - محمد حسين

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للمعاق، بفعاليات نظمت فى مقر المدينة الشبابية بالعريش، وأعلنت المحافظة فى بيان، انه خلال الاحتفال أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء على أن القيادة السياسية والدولة بجميع مؤسساتها تولى اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المدارس الخاصة والنوادى وجراء المسابقات الرياضية الخاصة بهم ورعايتهم.

وأضاف أن المحافظة تحتفل بذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمى للمعاق والذي يحتفل به العالم في شهر ديسمبر من كل عام، ولتجديد العهد فى العمل معًا من أجل تضافر الجهود لإدخال البهجة والسرور في قلوب أبنائنا والاهتمام بهم والعمل علي حل مشاكلهم .

وأشار الخولى إلى أن إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة الكاملة للمشاركة في كل أمور الحياة والتي تتعلق بتطوير حياتهم في جميع المجالات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية من اجل دمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تعتبر من أنبل المعاني الإنسانية .

كما أشار الخولى إلى أن حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على مراكز متقدمه في المسابقات والبطولات المحلية والدولية يدل على الجهد المبذول من العاملين في هذا المجال، موجها الشكر والتحية لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة على التغلب على الصعوبات ودمجهم في المجتمع وإثبات الذات، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا لنتذكر فيها واجبنا نحو اخواننا وأبنائنا من ذوى الهمم، مستوحين من القيادة السياسية الاهتمام بهم وتنفيذ جميع مطالبهم، محفزا وقائلا لهم : إصنع من إعاقتك حياة وحقق تفوقك بالعمل والإرادة ، وأنه لا توجد إعاقة مع الإرادة، مشيرا إلى دعم طلاب التربية الخاصة فى كافة المجالات لإبراز مواهبهم وتحقيق تفوقهم .

ومن جانبه أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة على اتفاق العالم على الاحتفال بأبطال التحدى من ذوى القدرات والهمم ، واهتمام القيادة السياسية بهم وتكريمهم بعد توفير كافة الامكانات اللازمة لتحقيق التفوق والانجازات فى مختلف المجالات، مشيرا إلى صعود فريق الصم للدورى الممتاز وكذا حصول فريقى ألعاب القوى وتنس الطاولة على مراكز متقدمة إلى جانب الفوز فى مسابقة الحلم المصرى .

وأعلن حسن صالح مدير نادى المعاقين عن شكر جميع ذوى الاعاقة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حقق لهم نفس الحقوق والواجبات طبقا للدستور، وخصص لهم عام 2018 ،مما يدل على الاهتمام بهم، مطالبا بزيادة الاهتمام فى مجالى التوظيف والاسكان .

كما قدم الشكر للمحافظ وكافة القيادات لاهتمامهم بذوى القدرات والهمم، مما أهلهم لتحقيق المزيد من الانجازات، مشيرا إلى الفوز فى كرة القدم وتنس الطاولة وتحقيق مراكز متقدمة فيها، كما شكر بعض رجال الأعمال وعلى رأسهم المهندس ابراهيم العرجانى رئيس مجلس أمناء شركة أبناء سيناء لما يقدمه من دعم للنادى .

ومن جهة أخرى قدم مكتب ذوى القدرات والهمم عرضا لانجازات المكتب ونادى المعاقين خلال عام 2021 .

وقدمت الفرق الفنية لذوى القدرات والهمم عدة فقرات فنية لهم ولمنتخبات مدارس النور للمكفوفين والصم والبكم والتربية الفكرية .

وفى نهاية الاحتفال كرم نائب المحافظ الفائزين فى المسابقات الرياضية والفنية على مستوى الجمهورية فى الاعاقات الخاصة ومسابقات الشباب والرياضة والتربية الخاصة كالحلم المصرى وبطل الحكاية .