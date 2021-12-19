رياح شديدة وارتفاع فى الأمواج وحالة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية.. لايف وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس اليوم الأحد ، ويشهد حالة الطقس عدم استقرار وارتفاع فى الأمواج ورياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة.