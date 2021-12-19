اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تطور صاروخا موجها جديدا يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة والمروحيات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:00 ص
روسيا تطور صاروخا موجها جديدا يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة والمروحيات صواريخ روسية
ا ش ا

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ذكر مصدر بقطاع الصناعات العسكرية الروسية أن القطاع يطور صاروخا موجها جديدا، يُسمى "X-BPLA"، والذي يمكن تسليح الطائرات المسيرة والمروحيات به.
 
وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:"إن "الصاروخ "X-BPLA" يُعتبر تطورا جديدا للصواريخ الموجهة من منظومة "Kornet-D".
 
وأضاف:" أن هذا الصاروخ سيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل "Forpost" و"Inokhodets"، وكذلك المروحيات من طراز "Ka-52".
 
وأوضح المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.
 

روسيا

الصناعات العسكرية الروسية

صاروخ روسى

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