رئيس الفلبين يوجه باستخدم جميع الموارد الحكومية لمساعدة ضحايا الأعاصير

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وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي باستخدام جميع الأصول والموارد الحكومية المتاحة لتسريع جهود الإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق التي تضررت بشدة جراء إعصار أوديت.

وقال سكرتير مجلس الوزراء والمتحدث الرئاسي بالإنابة كارلو أليكسي نوجراليس اليوم الأحد، إن الرئيس عين وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية رولاندو باوتيستا، مديرا للأزمات والذي سيتولى مسئولية ضمان تبسيط المساعدات لإرسالها إلى الأجزاء المنكوبة في مناطق فيساياس ومينداناو ولا سيما سيارجاو وسوريجاو بوهول وجزر ديناجات.

كما وجه دوتيرتي البحرية الفلبينية وخفر السواحل الفلبيني لزيادة تسليم مواد الإغاثة والمعدات خاصة في المناطق التي لا يزال من الصعب الوصول إليها بسبب مياه الفيضانات العميقة.

وفي سياق آخر.. أعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن البلاد تستعد لإعصار "راي" الذي من المتوقع أن يجلب الأمطار في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من غد الاثنين ويستمر حتى الأربعاء.

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية أن مركز الأرصاد لا يتوقع أن يكون للعاصفة أي تأثير مباشر على تايوان، لكنها تستعد في الوقت نفسه لهطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف المكتب أنه حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، كان "راي" على بعد 1400 كيلومتر جنوب غرب أقصى جنوب تايوان، ويتحرك شمالًا بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة، لافتا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التوقعات الجوية المفصلة خلال الأيام المقبلة.

وارتفعت حصيلة قتلى إعصار "راي" الذي يضرب الفلبين حاليا إلى 75 شخصًا على الأقل، بينما تواصل السلطات المحلية جهودها لإيصال المياه والغذاء إلى الجزر المنكوبة.

وتسبب الإعصار في انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق، وتمزيق الأسطح وسقوط أعمدة الكهرباء الخرسانية، وغرق القرى.