حملات للتوعية بمنظومة النظافة شرق القاهرة وتدشين مسابقة لأجمل معهد بالمطرية

خصصت الشركة المسئولة عن نظافة شرق القاهرة، فريق للتوعية بمنظومة النظافة ونشر ثقافة عدم القاء المخلفات فى الشارع، وانتظار متعهد الجمع السكنى لجمعها أو إلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، حيث نظم فريق التوعية عددا من الزيارات الميدانية بشوارع الأحياء خاصة المناطق الشعبية والتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمنظومة الجديدة والتى تعتمد على الجمع السكنى من المنازل.

وفى السياق نظمت شركة "انفيرومساتر" المسئولة عن نظافة أحياء شرق القاهرة، حملة توعية بمعهد سليم الزقلة الأزهرى بحى المطرية، حيث تم إلقاء ندوة توعوية للصف الثالث الإعدادى والصف السادس الابتدائى والصف الرابع الابتدائى والصف الثالث الابتدائى عن أهميه النظافة وكيفية المحافظة على البيئة كما تم شرح طرق التخلص الأمن من المخلفات، وحث الطلاب على النظافة الشخصية والاهتمام بمظهرهم الخارجى كما تم توعيه الطلاب بأهمية عامل النظافة ودورة المؤثر فى المجتمع، وحث الطلاب على أهمية دورهم الفعال فى المجتمع.

وتناولت الندوة طرق الحفاظ على النظافة للوقاية من الامراض والأوبئة وأهمية استخدام الألفاظ الصحيحة مثل (عامل النظافة وليس الزبال والقمامة وليس الزبالة) كذلك الاستشهاد ببعض من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى تحث على النظافة.

ونظم فريق التوعية ألعاب مع طلاب الفئات العمرية الأصغر وغناء الأناشيد التحفيزية (نشيد أحمى البيئة –نشيد أصدقاء) مع الطلاب وتم توزيع الهدايا والأقلام على الطلبة كما تم توزيع الملصقات الخاصة بالشركة وعرض أرقام الشكاوى ومواعيد الجمع حتى يمكن م الوصول لأولياء أمور الطلبة.

واقترح فريق التوعية اقامه مسابقه على مستوى الحى لتحديد المعهد المثالى من حيث النظافة والالتزام والمحافظة على البيئة وتم القبول وبالترحيب للفكرة وتم التنسيق على القيام بتجهيز المسرح المدرسى لعرض المسرحيات التوعوية الخاصة بنا على طلاب المعهد لتحقيق الازدهار المرجو من تكاتف العملية التعليمية ومنظومه النظافة الخاصة بالشركة كما عرض سيادته بتقديم الهدايا الخاصة بالمسابقة كما اشاد بدور الشركة فى نظافة الحى وإعلاء قيم المسئولية فى نفوس المواطنين.