حصاد 2021.. إنشاء 83 مشروعا استثماريا فى البحيرة بمليار جنيه لتوفير 2633 فرصة عمل

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه على مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجيا وداخليا، ومصر تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية والاستثمارية التى تلبى كافة الاحتياجات بمختلف القطاعات والمرافق والجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

وأضاف محافظ البحيرة،فى بيان له اليوم:"أننا نجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوما بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين"، مؤكدا أن البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وأن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام 2021 فقط الموافقة من خلال اللجنة العليا للاستثمار على إنشاء 83 مشروعا استثماريا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إجمالية مليار و150 مليون و583 ألف و692 جنيه يوفر 2633 فرصة عمل، وتنوعت تلك المشروعات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وخدمية وسياحية.

كما أشار محافظ البحيرة إلى أنه تم طرح أراضى المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى خلال الفترة من 6/9/2021م وحتى 6/10/2021م وتقدم 64 مشروع جارى السير فى إنهاء إجراءات التخصيص لهم.