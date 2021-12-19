اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ274 مليون حالة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:37 ص
"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ274 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 274 مليوناً و213 ألفاً و886 حالة.

وأشارت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و349 ألفاً و699 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.7 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و273 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و395 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بـ 477 ألفا و158 حالة.

 


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