"ثقافة أسوان" تنظم عروضا فنية ومسابقات اكتشاف مواهب ضمن القوافل الثقافية

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسارح المتنقلة بقرية الخوى بمدينة أدفو، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومن خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لاقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس.

وتضمنت ثانى أيام الفاعليات محاضرة بعنوان "الموهبة والابداع وطرق اكتشافها وتنميتها" ألقاها عماد عزت والذى أشار إلى أن رعاية الموهوبين واحدة من أهم القضايا التربوية، وهي العملية التربوية الأكثر ارتباطا بالمجتمع على مختلف المستويات في التعليم والتنمية، كما أنها العملية الأكثر تأثيراً وتأثراً بمفردات البيئة المحيطة إذ إن الموهوب في أغلب الحالات، تتكون موهبته وفق مفردات البيئة المحيطة به.

وقال إن صاحب الموهبة قد تكون لديه موهبة ورغبة في الإبداع الفكري فينشأ شاعراً أو موسيقياً، بحسب ما تشجع عليه البيئة المحيطة به، وهناك أساسيان لاكتشاف الموهوبين في المجتمعات السوية هما: الأسرة والمدرسة، ثم يأتي بعد ذلك دور باقى المؤسسات والأطر التي يتفاعل فيها. بجانب ذلك تم أستكمال ورشة الحرف البيئية " تصميم برواز فن شعبى" المدرب يوحنا لوجا، ورشة " القصة القصيرة" أدارها للكاتب أحمد الليثى شارك فيها مجموعة من المواهب التى تحب كتابة القصص، وإقامة معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تم اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى " إلقاء الشعر والغناء"، ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر بقصيدة "مصر" الشاعر طه عبد الجواد، جمال سندق " الارض"، وقدم عرض مسرح للاطفال "هناهينو" للفنان هانى فهمى قدمت عدة فقرات "شلبى، بو، عروسة ماريونيت "تنورة"، بكار".

وفى الختام قدمت فرقة اسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى مجموعة أغانى "بسم الله، جميل واسمر، نسم علينا الهوا، عليك سلام الله، يامسهرنى، كعب الغزال، هوا ياهوا، مبيسالش عليا، اما براوة، فيها حاجة حلوة، رجالة، تعيشى يابلدى".