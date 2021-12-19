اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تطهير وغسيل وتعقيم مرشحات محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بالفيوم

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:30 ص
تطهير وغسيل وتعقيم مرشحات محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بالفيوم تطهير وغسيل وتعقيم مرشحات محطة تنقية
الفيوم رباب الجالي

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أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه طبقا للخطة الدورية الموضوعة، لتطهير وغسيل وتعقيم محطات تنقية مياه الشرب الرئيسية، من أجل تقديم منتج يليق بالمواطن الفيومى، ويحقق رغباته واحتياجاته فى الحصول على كوب مياه نظيف، مطابق للمواصفات القياسية، والصحية، المصرح بها، قام  قطاع المعامل وقطاع المياه والتشغيل والصيانة بتنفيذ  أعمال التطهير والتعقيم والغسيل للأحواض والمرشحات والمروقات داخل محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثانية.

وأضاف عبدالجليل أن عمليات الغسيل و التطهير والتعقيم تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمه للمواطنين، كما تتم فى وجود المراقبين الصحيين التابعين لمديرية الصحة بالفيوم ويتم فى أعمال التعقيم استخدام  محلول هيبوكلوريت الصوديوم لمدة 24 ساعة ومتابعة التحاليل والقياسات للتأكد من مطابقة العينات لقرار وزير الصحة 458 لسنة 2007 وللكود المصرى حفاظا على الصحة العامة وتحسين وتجويد المنتج المقدم للمواطنين من أجل كسب ثقته ورضاه.

 


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