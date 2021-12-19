تطعيم شلل الأطفال.. صحة الإسماعيلية : إستهداف 238 ألف طفل بالقرى والمدن

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بدء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال وحدة طب الأسرة العرايشية، وحدة طب الأسرة الرحمة، والتى تنطلق من اليوم الأحد، ولمدة 4 أيام.

وشدد محافظ الإسماعيلية علي رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلي الإحياء والمراكز وجميع مناطق المحافظة، بالإضافة إلي الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين ووضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 238 ألفا طفلا، ويتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، من خلال 680 فرق طبية، سواء المتحركة من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، وذلك للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن التطعيم يهدف إلى رفع المناعة المعوية والمجتمعية ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في كافة مناطق محافظة الإسماعيلية، ولافتا حطب، الي متابعته المستمرة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة الي حملات الدعاية والتوعية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة من خلال البنرات الدعائية وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.

كما أجري وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يرافقه الدكتورة ريم مصطفي، مساعد مدير المديرية بجولة ميدانية في شوارع المحافظة الرئيسية والجانبية، وذلك للتأكد من انتظام متابعة وعمل الفرق المتنقلة وتنفيذ سياسة إجراء التطعيم من سكان إلي أخر، واستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بأهمية حملة شلل الأطفال، وذلك لانجاز المستهدف والمطلوب وعدم تخلف أي طفل عن تطعيمه.



حملة التطعيم