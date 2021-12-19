اليوم السابع
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تاس: الصحة العالمية توافق على لقاح سبوتنيك v خلال شهور قليلة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:05 م
تاس: الصحة العالمية توافق على لقاح سبوتنيك v خلال شهور قليلة الصحة العالمية توافق عللا لقاح كورونا الروسي خلال اشهر
كتبت أمل علام

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كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن الكرملين يعتقد أن منظمة الصحة العالمية ستوافق على الأرجح على لقاح سبوتنيك v في الروسي خلال أشهر قليلة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه بعد ذلك سيكون من الممكن أيضًا تطوير المحادثات مع أوروبا في هذا الاتجاه.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الأحد أن منظمة الصحة العالمية (WHO) ستوافق على الأرجح على لقاح سبوتنيك في الروسي خلال بضعة أشهر.

وأشار المتحدث باسم الكرملين: "أنا مقتنع تمامًا أنه في غضون بضعة أشهر، من المحتمل أن تعترف منظمة الصحة العالمية بلقاح سبوتنيكv، وبعد ذلك سيكون من الممكن أيضًا تطوير "المحادثات" مع أوروبا في هذا الاتجاه".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، لا يزال كورونا يمثل تهديدًا، على الرغم من مرور عامين على ظهور الوباء.

 وأشار بيسكوف، إلى أن هذا لا يقلل من مواهب وجهود الأطباء وعلماء الفيروسات، وقال ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الأسئلة.

أصبح اللقاح الروسي Sputnik V jab ، المسجل في روسيا في 11 أغسطس 2020 ، أول لقاح معتمد رسميًا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حاليًا، تم التعرف عليه من قبل أكثر من 70 دولة، وفقًا لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، فإن موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح سبوتنيك ستسرع من اعتراف أوروبا باللقاح الروسي.


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كورونا

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سبوتنيك v الروسى

فيروس كورونا

الصحة العالمية

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