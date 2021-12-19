بنبيعها خردة.. اعترافات لصوص السيارات في المحافظات

كتب محمود عبد الراضي

اعترف لصوص بسرقتهم للسيارات في عدد من المحافظات وذلك لمساومة أصحابها عليها بالأموال، أو تقطيعها وبيعها خردة.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم نفذوا العديد من الجرائم بأسلوب "المغافلة" بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (8 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الشرقية والجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقاً ومديريتى أمن الجيزة والشرقية وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (10) وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (ميت غمر - أول المنصورة - أول طنطا - الدخيلة بالإسكندرية - أول شبرا الخيمة بالقليوبية - ثان المنصورة - المنزلة - ومركز شرطة زفتى) وأرشدوا عن المسروقات.