براءة سائق حانطور من تهمة مضايقة سائحة أجنبية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، ببراءة سائق عربة "حانطور"، من تهمة مضايقة سائحة أجنبية.

ودفع محامى المتهم أمام هئية المحكمة بعدم تصور معقولة حدوث الواقعة، أن المجنى عليها اختلفت على الأجرة مع سائق الحانطور فادعت تعرضها للمضايقة انتقامًا منه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من سائحة أجنبية افادت بها بتعرضها للمضايقة على يد سائق استقلت معه "حانطور" فى منطقة الزمالك، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه، وإحالته لمحكمة الجنايات.