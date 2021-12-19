بأكسر كالون الباب.. اعترافات لص الشقق في المعادي

اعترف لص بالتسلل للشقق والمنازل فى منطقة المعادى وسرقتها، خاصة التى لا يوجد بها أحد، حيث يكسر "كالون الباب" ويتسلل إليها لسرقة الأموال والمجوهرات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " فتح كالون الباب "، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـطه، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية") وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعتى سرقة، كما أضاف بتحويل عملات أجنبية من متحصلات إحدى الواقعتين للجنيه المصرى، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها لشراء مخدر الهيروين وباستدعاء المجنى عليهمـا اتـهمـاه بـالسرقة .