اليوم السابع: أسوان تشهد تنمية غير مسبوقة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أسوان تشهد تنمية غير مسبوقة.

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الفريق أسامة ربيع يعلن:

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"التعليم": امتحانات التيرم للصفين الأول والثانى الثانوى بنظام الأوبن بوك.. الطالب يصطحب كتابا رقميا دون الورقى.. والاختبارات تبدأ 22 يناير.. والامتحان يتضمن أسئلة مقالية واختيار من متعدد

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"التعاون الدولى": مصر تركز على تعزيز اقتصاد أكثر شمولا وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.. رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولى بدء الجولة الجديدة فى إطار الشراكة القطرية "CPF



