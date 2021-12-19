المشدد 7 سنوات لربة منزل قتلت زوجها بسبب الخلاف على مصروف المنزل بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمة بقتل زوجها بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك إثر خلافات زوجية نشبت بينهما وطعنته بسكين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 23831 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2575 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهمة "أمل م أ"، 44 سنة، ربة منزل، قتلت المجنى عليه "سمير ع إ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما، واستلت سكينا وسددت له طعنة نافذة بالصدر فأحدثت به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إشارة من مستشفى الخانكة بوصول "س ع"، 70 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وانتقلت القوات البحثية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "أ . م»"، 44 سنة، ربة منزل، زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية بينها وبين زوجها فقامت بطعنة بسكين أودت بحياته.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، أن المتهمة هي الزوجة الثانية للقتيل، ونشب خلاف بينهما حول مصروف المنزل، حيث أن المتهمة أكدت أن المجني عليه كان لا ينفق عليها من راتب المعاش الذي يتقاضاه في حين كان ينفق على أولاده من زوجته الأولى.

أضافت التحريات، أن المتهمة دخلت إلى المطبخ واستلت سكينا وطعنت المتهم طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على الفور وسقط جثة هامدة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، إلى أن أحالتها للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.