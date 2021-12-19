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المرور ينشر سيارات الإغاثة بالطرق الرابطة بين المحافظات تحسبا لهطول الأمطار

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:19 م
المرور ينشر سيارات الإغاثة بالطرق الرابطة بين المحافظات تحسبا لهطول الأمطار سيارات إغاثة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت إدارات المرور، سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد آى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول الأمطار، بناء على توقعات الأرصاد الجوية، كما خصتت إدارة المرور أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

وحذرت إدارة المرور خلال هطول الأمطار من السرعات الجنونية، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين و يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا.

كما شددت إدارة المرور، على تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى اى اتجاه.

كما لفتت إدارة المرور إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

 

 

 

 

 


إدارة المرور

هطول الامطار

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

حوادث مرورية

الطرق الصحراوية

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