اليوم السابع
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المدارس تواصل تطعيم الطلاب ضد كورونا بموافقة ولى الأمر

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:00 ص
المدارس تواصل تطعيم الطلاب ضد كورونا بموافقة ولى الأمر وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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تواصل المدارس تطعيم طلاب المدارس ضد كورونا، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن المديريات والإدارات التعليمية نسقت مع مديريات الصحة والسكان، ويتم تطعيم الطلاب بعد موافقة ولى الأمر.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أى قرارات حتى الآن بمنع أى طالب غير راغب فى الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا من دخول الامتحانات أو استكمال الدراسة بالمدرسة، خاصة الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاما، مشددة على أن ما تقوم به بعض المدارس من تهديد للطلاب الممتنعين عن اللقاح ومنعهم من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات غير قانونى ولا بد من موافقة ولى الأمر على تلقيح ابنه، من ثم لا يحق لأي مدرسة منع الطالب أو تهديده بالحرمان من الامتحانات ولا يمكن أن يُعاقب الابن على قرار ولى أمره لأنه صاحب القرار فى تطعيمه من عدمه.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنسيق مع الجهات الصحية لتشجيع الطلاب على تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية (15-18 سنة) من خلال "استمارة الموافقة المستنيرة"، وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر على تلقي اللقاح والمُعدة من قبل وزارة الصحة والسكان.
 
وأكدت الوزارة، أنه لم ترد أية توجيهات من أي جهة بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا من الدخول للمدرسة.

التربية والتعليم

تطعيم المعلمين

تطعيم طلاب المدارس

موافقة ولى الأمر على تلقيح ابنه

امتحانات طلاب المدارس

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