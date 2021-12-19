الكشف والعلاج والعمليات مجانا للمواطنين فى قوافل طبية متحركة بكفر الشيخ "لايف"

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، تقديم القافلة الطبية لمديرية الصحة، ضمن القوافل الطبية حياة كريمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى الأكثر فقرا والقرى النائية، بقرية 83 خالد بن الوليد ضمن قرى مركز الحامول النائية، لتقديم كافة الخدمات الطبية للأهالي.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بتقديم الخدمات الطبية لهم لكل الفئات العمرية مقدمين الشكر للرئيس ولمحافظ كفر الشيخ والاطقم الطبية المشاركين في القافلة، مطالبا بتنظيم المزيد من القوافل الطبية للقرية والقرى المجاورة.

قال الدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة، تم اجراء الكشف الطبي على 1537 مترداً على مدار يومين ، وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختفا، بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 700 مواطن لقاح كورونا.

وأضاف شفيع، القافلة تقدم كافة الخدمات الطبية في التخصصات التي شملتها، ويتم تحويل المرضى للمستشفيات المتخصصة في حالة اجراء عمليات جراحية لهم، وتكون على نفقة الدولة.