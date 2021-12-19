القبض على سائق متهم بتصوير فتيات داخل أتوبيس بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق لاتهامه بتصوير فتيات داخل أحد الأتوبيسات بالجيزة.

كانت 3 فتيات استقلوا أتوبيس نقل من مدينة 6 أكتوبر متجه إللى منطقة إمبابة، وفى الطريق فوجئوا بأحد الركاب مسلط كاميرا الهاتف عليهم.

وتبين من خلال أقوال الشاكين، أن المتهم قام بتصويرهن خلسة، وحينما شكت أحدهما فيه جذبت الهاتف من يده وبفحصه فوجئت بتصويره لها خلسة.

تم ضبط المتهم وباستجوابه تبين أنه يعمل سائق وفى الخمسينيات ن عمره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.