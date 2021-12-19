الضبعة مش أول تعاون نووى بين مصر وروسيا.. البداية كانت إنشاص.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ رحمة رمضان

يعتقد البعض أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات هى أول تعاون نووى بين مصر و روسيا، ولكن بداية هذا التعاون كانت منذ ما يقرب من 65 عاما و تحديدا فى 1956 مع استيراد أول مفاعل نووي بحثى من روسيا لاستخدامه فى الأبحاث والدراسات على أرض مصر، وعرف وقتها بمفاعل إنشاص البحثى، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص مفاعل مصر للابحاث وهى كالآتى:

1- مفاعل مصر للاختبارات والأبحاث وأول مفاعل نووي في مصر والمعروف باسم مفاعل إنشاص.

2- تم توريده لمصر من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 1956 .

3- المفاعل هو مفاعل أبحاث تم استيراده من روسيا، من نوع "خزان الماء الخفيف (تبريد وتهدئة للنيترونات بالماء الخفيف) بقدرة 2 ميجا وات شاملا حمولة وقود إبتدائية قدرها 3.2 كجم من يورانيوم U235 تخصيب 10٪ .

4- ترجع ملكية المفاعل ومهمة تشغيله لهيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) ومقرها مركز البحوث النووية في أنشاص، الواقع على بعد 40-60 كيلومترا شمال شرق القاهرة.

5- تم إغلاق المفاعل 1 لتحديث وتوسيع امكانات التشغيل للمفاعل بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثمانينات من القرن العشرين.

6- في أبريل 2010، تلفت إحدي مضخات تبريد المفاعل ETRR-1، وتم إصلاح الحادث على الفور دون أي تسرب للمياه المشعة.

7- يعتبر مفاعل إنشاص1 معطل حاليا نتيجة عدم تطويره على مدار السنوات الماضية وتجرى هيئة الطاقة الذرية بعد الدراسات لتطويره والاستفادة منه.