اليوم السابع
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البيئة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:24 م
البيئة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت ــ منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انطلاق الحملة الإعلامية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار الحملة الرئاسية " اتحضر للأخضر "، بهدف رفع الوعى وزيادة المشاركة المجتمعية فى مجال الحد من استخدام البلاستيك.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور الإعلام المصرى فى توعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك واستبداله ببدائل صديقة للبيئة، من خلال التعريف بأضرار الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى الى خلل فى التوازن البيئى على كوكب الأرض.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن محاور عمل الوزارة فى مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بدأت خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعى وخلق مشاركة مجتمعية وأطلاق مبادرة تلقى مقترحات منظمات المجتمع المدنى والشباب فى مجال الحد من استخدام البلاستيك، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات فى هذا الصدد من جانب القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن قانون المخلفات يتضمن مادة تنظم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، والعمل على إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الاكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل المتاحة والمقترحة التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.

 


البيئة

الاكياس البلاستك

الاضرار البيئية للبلاستك

اضرار البلاستيك

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