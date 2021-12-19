البنك الزراعى عن إسقاط الديون: التنازل عن كافة القضايا والتعامل مرة أخرى معنا

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إنه فى ظل الجمهورية الجديدة وتعليمات محافظ البنك المركزى للاهتمام بالفلاح المصرى أطلقنا مبادرة يستفيد منها حوالى 45 ألف عميل تقريبا بمديونية قدرها 4 مليار جنيه والمبادرة مقسومة لجزأين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه فى 30 نوفمبر عام 2021، بإجمالى مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

وذكر أنه سيتم استكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائى لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه فى 30 نوفمبر عام 2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، ويبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالى المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه المبادرة تضخ الحياة مرة أخرى لأكثر من 45 ألف عميل بيعولوا اسر كلهم من الريف المصرى ودور البنوك دائما مساندة العملاء وسيتم التنازل عن كافة القضايا وسيكون من حقهم التعامل مرة أخرى مع البنوك.