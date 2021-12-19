اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان والبحرين

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:11 م
البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان والبحرين البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان والبحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على ترقية وتطوير علاقاته مع مملكة البحرين؛ بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين بحسب وكالة الانباء السودانية سونا.
 
وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لحكومة وشعب البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.
 
وأعرب البرهان عن رغبة السودان، حكومة وشعبا، في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون الثنائي بين السودان والبحرين في مختلف المجالات.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

البحرين

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة