البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان والبحرين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على ترقية وتطوير علاقاته مع مملكة البحرين؛ بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين بحسب وكالة الانباء السودانية سونا.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لحكومة وشعب البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب البرهان عن رغبة السودان، حكومة وشعبا، في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون الثنائي بين السودان والبحرين في مختلف المجالات.