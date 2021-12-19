الأرجنتيون يحيون ذكرى ديسمبر 2001.. أكبر احتجاجات غاضبة أدت لمقتل 40 شخصا "صور"

فاطمة شوقى

دعت النقابات والحركات الاجتماعية فى الارجنتين إلى الخروج فى مسيرة غدا 20 ديسمبر لاحياء الذكرى القاسية والأليمة لأحداث 20 ديسمبر 2001 ، حيث شهدت الأرجنتين أكبر احتجاجات غاضبة أدت إلى مقتل 40 شخصا وإصابة المئات، لا يزال العديد من أقارب الضحايا يطالبون بالعدالة بعد 20 عامًا.



20 ديسمبر

ومرت الأرجنتين بسلسلة من الأحداث التى ميزت هذا التاريخ وذلك بخروج المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة وأعمال النهب التي اندلعت في البلاد ، ومارست الدولة قمعًا شديدًا شمل مقتل أكثر من 40 شخصًا ومئات الجرحى 4500 معتقل في إطار دولة الحصار، وفقا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وتعتبر 20 ديسمبر 2001 أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية عانت منها البلاد في ظل الديمقراطية والتي يبلغ عمرها الآن 20 عاما.



احد المصابين فى الارجنتين

وفشلت السلطات الارجنتينية فى هذا الوقت فى أداء واجبها فى ضمان حياة السكان وسلامتهم وحرية التعبير، على النحو المنصوص عليه فى الدستورالوطنى.

وذلك بعد أن انهارت الصناعات المحلية ونما عجز الميزانية، وتتالت خطط التقشف، وفقد المستثمرون الثقة، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال وأزمة نقدية، ما دفع بالدولة في ديسمبر2001 إلى التحرك لمنع انهيار النظام المصرفي. فأمرت الحكومة بتجميد الودائع المصرفية وتحديد السحوب النقدية بـ250 بيزو في الأسبوع.



احداث الارجنتين

وازدادت الاحتجاجات وعمليات النهب، ليعلن الرئيس فرناندو دي لا روا حالة حصار، في خطوة ذكرت المواطنين بسنوات الديكتاتورية، وفي ليلة 19 ديسمبر، توجه الآلاف إلى ساحة بلازا دي مايو، حيث يقبع البرلمان، وبدأوا القرع على الأواني في احتجاج غاضب لم تهدئة حتى استقالة وزير المال. ورددت الحشود: "عليهم الرحيل جميعهم".

شاهد عديد من الأرجنتينيين مدخراتهم تتبخر، فاستذكر الممثل ريكاردو دارين باكياً كيف بقيت والدته الراحلة "حتى أيامها الأخيرة، تسألني عما إذا كانت هناك فرصة لاسترداد الأموال التي خسرتها في المصرف عام 2001".



اكبر احتجاجات فى الارجنتين

بعد أحد عشر عاما على الأحداث ، ما زال يتسم بالإفلات من العقاب. تم إقالة الرئيس السابق فرناندو دي لا روا في المقام الأول من قبل القاضي الفيدرالي كلاوديو بوناديو. ثم ، بأغلبية ومع معارضة القاضي هوراسيو كاتاني ، وافقت الغرفة الوطنية للاستئناف الجنائي والإصلاحي على هذا الرفض. وقد تم الطعن في القرار من قبل مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) ومكتب المدعي العام.

في 12 ديسمبر ، عقدت الغرفة الأولى في الغرفة الفيدرالية للنقض الجنائي جلسة استماع علنية يتعين عليها بعدها اتخاذ قرار بشأن مسؤولية الرئيس السابق عن الوفيات والإصابات التي لحقت بالعديد من المتظاهرين أثناء قمع الشرطة الذي حدث في 20 ديسمبر.



الارجنتين 20 ديسمبر

صدى أحداث ديسمبر 2001 وتأثير القمع في يونيو 2002 على جسر بويريدون - حيث تم اغتيال المتظاهرين الشباب ماكسيميليانو كوستيكي وداريو سانتيلان - أدى إلى تغييرات مختلفة في النهج الرسمي للاحتجاجات الاجتماعية.



مظاهرات الارجنتين

منذ عام 2002 ، مع فترات الصعود والهبوط ، تم تبني سياسة احتواء عنف الشرطة في إطار الاحتجاجات ، والتي صدق عليها لاحقًا نيستور كيرشنر وعمقها منذ تنصيبه في عام 2003 ، بموجب مبدأ "عدم القمع". مع الحكومة الجديدة ، تغير نمط علاقة الدولة بالحركات الاجتماعية ، ولا سيما الطرق التي أثيرت بها العمليات الأمنية في سياق المظاهرات العامة.