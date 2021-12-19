الأربعاء.. حفل فنى لبراعم وشباب العود والكمان بتنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدى صابر حفلا فنيا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية وذلك فى تمام الثامنة من مساء الأربعاء القادم، ويتضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا لطلبة فصل العود تدريب الدكتورة سهير شعيشع، حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الموسيقية المتميزة على آلة العود منها عظيمة يا مصر، يا صلاة الزين، لونجا سلطان يكاه، رايداك، سهر الليالى، عاشق الروح، يا ورد مين يشتريك، ميدلى من مقام نهاوند، الفن، بهية، الورد جميل، بيت العز، فيها حاجة حلوة.

وطلبة فصل السوزوكى تدريب كل من الدكتورة نفين المحمودى نرمين خليل وكريم فؤاد حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال العالميةالكلاسيكية بالاضافة إلى بعض الأغنيات الخاصة بأعياد الميلاد المجيدةوالكريسماس تقدمها الفنانة اليونانية مارلينا روسوغلو.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الاساتذة الاكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية.. ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو..البالية..الكمان..الجيتار..العود..الكورال..الموشحات..ذوى القدرات الخاصة.وقد اقيم اول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولى أ.د ايناس عبد الدايم رئاسة مجلس ادارة دار الأوبرا المصرية وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب اساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.