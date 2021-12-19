استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

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واصلت دول العالم، السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخير

ففي أوروبا، سجلت سلطات الصحة البريطانية 125 حالة وفاة، و90 ألفا و418 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 147 ألفا و173 شخص، بينما بلغ إجمالي من ذُكر "كوفيد-19" كأحد أسباب وفاتهم في شهادات الوفاة 170 ألفا و911 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم 11 مليون و279 ألفا و428 إصابة.

ورصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 86 حالة وفاة، و58 ألفا و536 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 121 ألفا و419 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و577 ألفا و376 إصابة.

وفي إيطاليا، أبلغت وزارة الصحة عن وفاة 123 شخص، وإصابة 28 ألفا و64 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا إلى 135 ألفا و544 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية 5 ملايين و364 ألفا و852 إصابة.

وسجل المعهد الوطني الهولندي للأمراض المعدية 50 حالة وفاة، و14 ألفا و742 إصابة على مدى اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 20 ألفا و420 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى مليوني و966 ألفا و744 إصابة.

في ألمانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 36 حالة وفاة، 7 آلاف 994 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 108 آلاف و 642 حالة والإصابات إلى 6 ملايين و 765 ألفا و 587 حالة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 7333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 651 ألفًا و 514 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 5835 حالة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 5345 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 31 ألفًا و 239 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 19 ألفًا و 799 حالة عقب تسجيل 63 حالة وفاة جديدة على مدار أمس