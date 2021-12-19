استعدادات مشاركة مصر كضيف شرف فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

كتب أحمد جمعة

اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو، يوم 16 ديسمبر الجارى مع أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسى والأمين التنفيذى لمؤسسة "روس كونجرس" المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، والذى تحل مصر ضيفًا للشرف على نسخته القادمة التى تعقد فى شهر يونيو 2022.

وقال السفير نزيه النجارى إن الاجتماع تناول مناقشة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالمشاركة المصرية، وكذلك الجانب الموضوعى الخاص بجلسات المنتدى، مضيفًا أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين فريقى عمل البلدين خلال الأيام القادمة للتباحث حول كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات المشاركة المصرية فى هذا المنتدى.

أضاف السفير المصرى أن مشاركة مصر كضيف شرف فى هذا المحفل الاقتصادى الدولى الهام، والذى تنظمه روسيا منذ عام 1997، تعكس قوة العلاقات التى تجمع البلدين، وتؤكد النجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الروسى على تقدير بلاده لعلاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات، وتطلعهم للمشاركة المصرية الهامة فى منتدى سان بطرسبرج، والتى تعكس عمق وتنوع العلاقات بين البلدين.