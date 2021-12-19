استطلاع رأي : 60% من اليابانيين راضون عن أداء حكومة كيشيدا

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أظهر استطلاع للرأي اليوم الأحد أن نسبة التأييد لمجلس الوزراء الياباني برئاسة فوميو كيشيدا تبلغ 60%، بانخفاض 0.5 نقطة عن استطلاع جرى في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، التي أجرت الاستطلاع ، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة اليابانية لمنع انتشار متحور (أوميكرون)، كما تعمل على إحياء الاقتصاد المتضرر جراء الوباء بخطوات مثل تقديم المنح النقدية للأسر.

ووفقا للاستطلاع، الذي جرى عبر الهاتف واستمر ليومين، فإن 79.2% أيدوا فكرة تقديم 100 ألف ين (880 دولارا) في شكل إعانات للأسر التي تربي الأطفال على شكل مساعدات نقدية.