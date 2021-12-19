اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:24 م
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إيقاف عمل المعديات والمراكب النهرية لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:03 م
إيقاف عمل المعديات والمراكب النهرية لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف كافة المعديات النهرية نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة مع زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

 

ووجه محافظ البحيرة  رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكيد على إيقاف عمل تلك المعديات تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

 

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالمرور على كافة المعديات النهرية الواقعة على المجارى المائية بنطاقها والتأكيد على إيقاف عملها في حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

 

 


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