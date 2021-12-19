اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إطلاق قمر الملاحة الروسى "جلوناس كاي2" فى الربع الثانى من 2022

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 ص
إطلاق قمر الملاحة الروسى "جلوناس كاي2" فى الربع الثانى من 2022 قمر صناعى - ارشيفية
ا ش ا

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صرح مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء الروسية بأنه من المرجح أن يتم إطلاق الجيل القادم من قمر الملاحة "جلوناس كاي2" الروسي في الربع الثاني من عام 2022.
 
وقال المصدر لوكالة أنباء تاس الروسية إنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي الروسي مبدئيًا في منتصف الربع الثاني من عام 2022، مضيفًا أن القمر الصناعي يخضع حاليًا للتجارب.
 
وأضاف المصدر أن القمر الصناعي سيوفر دقة ملاحية تقل عن 30 سم (11.8 بوصة)
يذكر أن "جلوناس كاي2" هو قمر صناعي ملاحي من الجيل التالي لنظام تحديد المواقع "جلوناس" الروسي.
 

روسيا

قمر ملاحة روسى

قمر صناعى روسى

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