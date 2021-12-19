إزلة41 حالة تعدٍ على أملاك الري بالدقهلية بمساحة 5607 متر مربع

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ ازالة لعدد41 حالة تعدٍ بمساحة 5607 متر مربع تابعة لولاية الري بمراكز وطلخا وبني عبيد، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشار إليها وأقسام ومراكز الشرطة المختصة والمحاسب محمد جلال مدير عام إدارة الاملاك بالمحافظة.

وأكد "مختار" علي إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والتحفظ على الأراضي التي يتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أي تعديات عليها مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد وجه بضرورة متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات علي املاك الدوله خلال 6 اشهر وتحديد برنامج للإزالة لهذه التعديات من خلال خطة زمنية لتنفيذها بالتنسيق بين كافة جهات الولاية ومديرية الأمن ورؤساء المدن بنطاق المحافظة.