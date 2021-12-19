أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظ يعطل الدراسة غدا.. لايف وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة محرم بك ومدخل محافظة الإسكندرية بعد سقوط أمطار غزيرة وتغيير مفاجئ فى حالة الطقس ورياح شديدة تضرب المحافظة .

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى من الصباح أمطار على كافة أنحاء المحافظة فى نوة الفيضة الصغرى .

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار استقرار الطقس حتى بداية شهر ديسمبر الجارى .

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.



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