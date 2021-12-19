اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"أسبوع داكار للموضة" ينطلق فى السنغال بروح القارة السمراء

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:38 م
"أسبوع داكار للموضة" ينطلق فى السنغال بروح القارة السمراء أسبوع داكار للموضة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت بوابة أفريقيا أنطلاق "أسبوع داكار للموضة" ينطلق فى السنغال، ويضم مصممين من أنحاء أفريقيا، هو أحد أطول عروض الأزياء في القارة.

وتم إقامته في الهواء الطلق التزاما بقيود كوفيد-19، واختار منظمو هذه النسخة العودة إلى غابة الباوباب لتذكير الحضور بمسؤولية عالم الموضة للعمل وفق طريقة مستدامة.

وقرب شجرة باوباب عتيقة على أطراف العاصمة السنغالية داكار، أضاء وميض الكاميرات وسط الغسق بينما كانت نجيبة صامويل تسير على ممشى عرض الأزياء وسط تصفيق من الحضور.

1445917

 

 

ويرسل إنتاج المنسوجات 1.2 مليار طن من انبعاثات الكربون سنويا، وإذا استمرت المعدلات الحالية، فقد يمثل القطاع أكثر من ربع الانبعاثات العالمية بحلول 2050، وذلك بحسب دراسة أجرتها في 2015 مؤسسة إلين ماك آرثر.

وتشتهر ندياي بعلامة تجارية ، وهي التي استحدثت أيضا أول عروض أسابيع الموضة السوداء في العاصمة الفرنسية، وعادة ما تربط فعالية الأزياء البارزة في السنغال بموضوعات تقدمية.

 

1445909
 

واختارت عدم التهميش لأي من الفئات واحدا من قضيتي هذا العام في تحد لمعايير الجمال في الموضة الغربية التي عادة ما تكون صارمة.

 

1445915
 

 

1445914
 

 

1445912
 

 

1445911
 

 


أسبوع داكار للموضة

السنغال

أفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة