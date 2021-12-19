"أسبوع داكار للموضة" ينطلق فى السنغال بروح القارة السمراء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت بوابة أفريقيا أنطلاق "أسبوع داكار للموضة" ينطلق فى السنغال، ويضم مصممين من أنحاء أفريقيا، هو أحد أطول عروض الأزياء في القارة.

وتم إقامته في الهواء الطلق التزاما بقيود كوفيد-19، واختار منظمو هذه النسخة العودة إلى غابة الباوباب لتذكير الحضور بمسؤولية عالم الموضة للعمل وفق طريقة مستدامة.

وقرب شجرة باوباب عتيقة على أطراف العاصمة السنغالية داكار، أضاء وميض الكاميرات وسط الغسق بينما كانت نجيبة صامويل تسير على ممشى عرض الأزياء وسط تصفيق من الحضور.

ويرسل إنتاج المنسوجات 1.2 مليار طن من انبعاثات الكربون سنويا، وإذا استمرت المعدلات الحالية، فقد يمثل القطاع أكثر من ربع الانبعاثات العالمية بحلول 2050، وذلك بحسب دراسة أجرتها في 2015 مؤسسة إلين ماك آرثر.

وتشتهر ندياي بعلامة تجارية ، وهي التي استحدثت أيضا أول عروض أسابيع الموضة السوداء في العاصمة الفرنسية، وعادة ما تربط فعالية الأزياء البارزة في السنغال بموضوعات تقدمية.





واختارت عدم التهميش لأي من الفئات واحدا من قضيتي هذا العام في تحد لمعايير الجمال في الموضة الغربية التي عادة ما تكون صارمة.















