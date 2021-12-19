أئمة أوقاف الأقصر يشاركون بندوات توعية مع القومى للمرأة بقرى أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات حول التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر بالتعاون مع المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تواصلت فعاليات ندوات "جلسات الدوار" التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، والتى بدأت يوم السبت، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث تم أمس عقد أول ندوة من هذه الندوات وذلك بقرية الدير بإسنا، وشارك فيها فضيلة الشيخ حسن منصور أمام وخطيب باوقاف إسنا، وأمانى مدنى المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأه بالأقصر، وبحضور سيدات قرية الدير بإسنا.

كما تم عقد ثانى ندوة من هذه الندوات وذلك بقرية الرزيقات قبلى بمركز ومدينة أرمنت، حيث شارك فيها فضيلة الشيخ أحمد عبدالرحمن عبدالسلام أمام وخطيب بأوقاف أرمنت، وبحضور السيدات بقرية الرزيقات قبلى بأرمنت، وتم عقد ثالث ندوة من هذه الندوات وذلك بقرية الديمقراط بمركز ومدينة أرمنت، حيث شارك فيها فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد الدمرداش إمام وخطيب بأوقاف أرمنت، وبحضور السيدات من قرية الديمقراط بأرمنت، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أنه يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع أوقاف الأقصر فى سبيل إنجاز هذا الأمر.



الندوات المجتمعية في قرية الديمقراط بأرمنت



أئمة أوقاف الأقصر يشاركون بندوات توعية مع القومى للمرأة بقرى أرمنت



جانب من الندوات بمدينة أرمنت