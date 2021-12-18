اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 02:21 م
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73.52 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 18 ديسمبر 2021 02:00 م
73.52 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية ناقلات نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط 73.52 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.86 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية تراجعت، حيث سجلت خسارة علي أساس أسبوعى، وذلك مع تزايد اعداد الإصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" والتي أدت إلي وجود مخاوف من فرض قيود تؤثر علي الطلب على الوقود.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر فى اجتماعه الوزاري الـ23 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للإنتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيًا، حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا. كما اتفق التحالف على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع الوبائي ومراقبة تبعاته على السوق وإجراء تعدیلات فورية اذا لزم الأمر، كما تم التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض بالنسبة للدول الاعضاء التحالف.

وسيستمر تحالف أوبك بلس فى هذه التعديلات في الإنتاج حتى التخلص التدريجي من تخفيضات فى الإنتاج تبلغ 8. 5 مليون برميل يوميًا على أن يتم تقييم وضع السوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزارى المقبل.


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