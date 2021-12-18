وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء أمس قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم.

وفى سياق متصل يعد وصول القطار ميناء غرب بورسعيد، في ثالث رحلاته حيث شهدت انطلاق أول قطار الأسبوع قبل الماضى، محملة بنحو 50 حاوية مكافئة - 20 قدم- في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد.

وتم إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى المينائين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

الجدير بالذكر أن موانئ المنطقة تتكامل معًا ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.



جانب من وصول القطار



قطار الحاويات يصل بورسعيد



وصول ثالث قطار