اليوم السابع
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"هيئة الدواء" تكشف أليات مواجهة الصداع وتحذر من عدم الرجوع للطبيب أو الصيدلي

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:00 ص
"هيئة الدواء" تكشف أليات مواجهة الصداع وتحذر من عدم الرجوع للطبيب أو الصيدلي هيئة الدواء - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية، عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع الإصابة بالصداع، مؤكدة أنه في حالات اضطرابات الصداع المتكررة أو الشديدة؛ يجب استشارة الطبيب للتأكد ما إذا كان الصداع الذي تشعر به هو أحد أنواع اضطرابات الصداع الأولية، أو أنه بسبب مشكلات صحية أخرى.
 
وقالت هيئة الدواء المصرية، في حالات الصداع التي يمكن علاجها بالمسكنات البسيطة التي تصرف بدون وصفة طبية، يجب استشارة الصيدلي عن أفضل مسكن مناسب لحالتك الصحية، وتابعت هيئة الدواء المصرية يجب تناول قدر كاف من الماء والحصول على قسط وافر من الراحة، وتجنب التوتر مع الحفاظ على وجبات منتظمة. 
 
ونصحت بضرورة عدم مشاركة وتبادل الأدوية بين مريض وآخر، دون الرجوع للطبيب أو الصيدلي؛ لما قد يسببه ذلك من أضرار صحية.
 

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