اليوم السابع
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معلومة قانونية.. "فيها كلبش" ما الذى يواجه من يسجل المكالمات؟

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص
معلومة قانونية.. "فيها كلبش" ما الذى يواجه من يسجل المكالمات؟ كلبش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد انتشار المقاطع الصوتية المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعرض بعض المواطنين لاختراق حياتهم الخاصة بتسجيل محادثاتهم دون إذن، اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني.
 
ويقول المحامى أحمد البيه، إن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير، إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة ٣٠٩ مكررًا (١)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
 
كما تنص المادة ٣٠٣ (١)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة ٣٠٨ مكرر (١)، أن  كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣، وكل  من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306.
 
 
 

السب والقذف

القانون المصرى

تسجيل المكالمات

حبس

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