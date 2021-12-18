اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع عامل نظافة أسفل عجلات القطار بالشرقية

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:12 ص
مصرع عامل نظافة أسفل عجلات القطار بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى عامل نظافة مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة قطار الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول "ياسر أ ع" 41 عاما ومقيم بنايوس مركز الزقازيق جثة هامدة.
 
تبين من التحريات والتحقيقات حدوث الوفاة إثر تصادم القطار به داخل محطة قطار الزقازيق، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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