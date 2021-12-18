مؤشر حركة الطائرات يواصل التعافى.. ويسجل 19.8 ألف رحلة فى شهر واحد فقط

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حركة الطائرات في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت حركة الطائرات لتصل إلى 19.8 ألف رحلة، بينما كانت 7.8 ألف رحلة في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة طيران.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع حركة الطيران في أغسطس الماضي، جاء استكمالا للارتفاع الذي بدأت تشهده حركة الطيران منذ يوليو الماضي، حيث سجل 18.5 ألف رحلة طيران، مقابل 6.5 ألف رحلة طيران في شهر يوليو المناظر عام 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة طيران.

وشهد قطاع الطيران تعافيا ملحوظا منذ شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الرحلات نحو 14.7 ألف رحلة، مقابل 500 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة 14.2 ألف رحلة، وارتفع عدد ركاب الطائرات إلى 2.1 مليون راكب في شهر يوليو الماضي، مقابل 500 ألف راكب فقط في شهر يوليو 2020، بزيادة بلغت 1.6 مليون راكب، وارتفعت في شهر يونيو الماضي لتصل إلى 1.6 مليون راكب، مقابل 300 ألف راكب فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 1.3 مليون راكب.

وارتفعت كمية البضائع المنقولة بالطائرات لتصل إلى 19.2 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 16.7 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.5 ألف طن، وفي شهر يونيو بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 21.3 ألف طن، مقابل 16.1 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5.2 ألف طن.