اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 03:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر حركة الطائرات يواصل التعافى.. ويسجل 19.8 ألف رحلة فى شهر واحد فقط

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:00 ص
مؤشر حركة الطائرات يواصل التعافى.. ويسجل 19.8 ألف رحلة فى شهر واحد فقط مطار القاهرة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حركة الطائرات في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت حركة الطائرات لتصل إلى 19.8 ألف رحلة، بينما كانت 7.8 ألف رحلة في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة طيران.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع حركة الطيران في أغسطس الماضي، جاء استكمالا للارتفاع الذي بدأت تشهده حركة الطيران منذ يوليو الماضي، حيث سجل 18.5 ألف رحلة طيران، مقابل 6.5 ألف رحلة طيران في شهر يوليو المناظر عام 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة طيران.

وشهد قطاع الطيران تعافيا ملحوظا منذ شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الرحلات نحو 14.7 ألف رحلة، مقابل 500 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة 14.2 ألف رحلة، وارتفع عدد ركاب الطائرات إلى 2.1 مليون راكب في شهر يوليو الماضي، مقابل 500 ألف راكب فقط في شهر يوليو 2020، بزيادة بلغت 1.6 مليون راكب، وارتفعت في شهر يونيو الماضي لتصل إلى 1.6 مليون راكب، مقابل 300 ألف راكب فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 1.3 مليون راكب.

وارتفعت كمية البضائع المنقولة بالطائرات لتصل إلى 19.2 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 16.7 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.5 ألف طن، وفي شهر يونيو بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 21.3 ألف طن، مقابل 16.1 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5.2 ألف طن.


حركة الطائرات

رحلات جولة

طيران

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حسابات الشركات المصرية بالخارج.. جهاز الإحصاء يكشف: أكثر من مليار دولار مسحوبات الشركات المصرية إلى الداخل عام 2019/2020.. و5 مليارات دولار تسهيلات من صندوق النقد و550 مليون دولار ودائع من الحكومات العربية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 05:10 م

جهاز الإحصاء: تراجع معدل البطالة بين الإناث لـ17.7 عام 2020

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:00 م

من أين جاءت حصيلة النقد الأجنبى المصرى عام 2020؟.. جهاز الإحصاء يكشف: 128.9 مليار دولار حصيلة النقد بزيادة 5.6٪.. 53 مليارا منها جاءت من المنطقة العربية.. والسعودية تتصدر المتحصلات الوافدة من الخارج

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 05:10 م

جهاز الإحصاء يرصد ارتفاع المواليد وتراجع الوفيات أغسطس الماضي

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:00 ص

ما هو المسح الصحى للأسرة المصرية الذى يجريه جهاز الإحصاء س و ج

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة